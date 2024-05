Alfonsino, Paolo Picazio nuovo Consigliere Indipendente

Alfonsino

(Teleborsa) -, società operativa nel settore del Food Order&Delivery operante nei centri urbani di piccole e medie dimensioni in Italia, annuncia lacome nuovoPaolo, attualmente Country Manager perporta con sé oltrenei settori dei media e della tecnologia, avendo dimostrato una straordinaria capacità nel guidare risultati e costruire partnership strategiche. La sua carriera include ruoli di leadership in aziende di prestigio comedove era responsabile dello sviluppo e della gestione degli ecosistemi dei partner di marketing, e, dove ha guidato il team di partnership in Europa meridionale e LATAM.Sono onorato di unirmi al consiglio di amministrazione di Alfonsino come Consigliere Indipendente e sono grato per la fiducia riposta in me", ha commentato, aggiungendo "l’innovazione e l’impegno di Alfonsino nel migliorare i servizi di consegna sono qualità che rispetto profondamente. Sono entusiasta di contribuire alla crescita e al successo continuo dell’azienda, apportando la mia esperienza nei settori tech e media"., Presidente di Alfonsino, ha aggiunto "l’ingresso di Paolo nel nostro consiglio rappresenta un valore aggiunto significativo per la nostra strategia aziendale. La sua vasta esperienza e competenza nel settore tecnologico e dei media, unitamente al suo impegno verso l’innovazione e lo sviluppo delle partnership, arricchiranno notevolmente il nostro team e supporteranno i nostri piani di espansione e miglioramento del servizio".