Nord Stream 1, da Russia tagli in 12 Paesi. Ue: "Preparati ad ogni scenario"

(Teleborsa) - Al via oggi i lavori di manutenzione del Nord Stream 1 che dovrebbero durare 10 giorni, quando il gasdotto dovrebbe riprendere a funzionare regolarmente. Il condizionale però è d'obbligo perché in tanti in Europa ritengono più che probabile l'opzione che Mosca approfitti dell'occasione comNella giornata di oggi ridotte"Gazprom ha comunicato che per la giornata di oggi fornirà a, rispetto a una media degli ultimi giorni pari a circa 32 milioni di metri cubi al giorno. Eni fornirà ulteriori informazioni in caso di nuove e significative variazioni dei flussi", ha scritto la compagnia italiana. Anche la società austriacaha annunciato che Gazprom sta riducendo ulteriormente la fornitura di gas al Paese.L'Ue, intanto, si prepara ad ogni scenario. La situazione è chiaramente seria e dobbiamo essere prepara. E' quanto ha spiegato Tim McPhie, portavoce della Commissione Ue, in merito agli ulteriori tagli del gas messi in atto da Mosca. "E' necessario arrivare il prima possibile ad una autonomiaha aggiunto il portavoce europeo sottolineando come occorra comunicare alla popolazione "l'importanza del risparmio energetico" e ricordando che la Commissione, tra gli strumenti, ha già varato il RePowerEu.Cresce dunque il timore di un taglio completo dei rifornimenti del gas russo e in particolare in Germania si immagina che il prossimo inverno saràcome ha titolato l'edizione weekend del giornale economico Handelsblatt, immortalando una porta di BrandeburgoIl tetto al prezzo del gas "è uno dei possibili strumenti su cui stiamo discutendo ma al momento non c'è una proposta della Commissione sul 'price cap'. Ci sono diversi Stati membri che stanno facendo proposte e stiamo affrontando il tema ma non c'è una proposta della Commissione sul 'price cap'": a dirlo è il commissario europeo agli Affari economiciarrivando alla riunione dei ministri delle finanze dell'area euro a Bruxelles.C'e' da essere, che "dovremmo gestire". La Commissione, come aveva annunciato la sua presidente Ursula von der Leyen la settimana scorsa, sta preparando "per il 20 luglio una comunicazione per affrontare esattamente queste questioni", ha ricordato Gentiloni, aggiungendo che "non siamo ancora nello scenario avverso, ma naturalmente i rischi di arrivarci stanno aumentando". Al suo arrivo all'Eurogruppo, anche il vicepresidente esecutivo della Commissione, Valdis Dombrovskis, ha evocato la possibilità di una interruzione totale dell'approvvigionamento di gas dalla Russia., ha detto, ma comunque "non è un rischio che possiamo escludere, ha concluso.