Germania, Ifo: tagli di posti di lavoro in calo

(Teleborsa) - In, un numero sempre minore di aziende sta pensando di tagliare posti di lavoro. A, il Barometro dell'Occupazione ifo è salito a 95,2 punti, rispetto ai 94,0 punti di aprile. "Il mercato del lavoro sta mostrando i primi segnali di stabilizzazione", afferma, Responsabile delle Indagini di ifo. "Se ciò si trasformerà in una vera e propria inversione di tendenza dipenderà in larga misura dagli ulteriori sviluppi economici".Nell', il barometro è salito per il quinto mese consecutivo. Nel complesso, tuttavia, la maggior parte delle aziende continua a tagliare posti di lavoro. Al contrario, istanno leggermente aumentando il loro organico, con un cauto ottimismo che emerge soprattutto nel settore del lavoro temporaneo. Nel settore delal dettaglio, tuttavia, i tagli di posti di lavoro continuano a prevalere. Anche la maggior parte delle aziende delprevede di ridurre il personale, sebbene anche in questo caso il numero di tagli sia in calo.