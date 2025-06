Telefonata Trump-Xi sul commercio. Trump: "Ottima conversazione"

(Teleborsa) -fra il presidente cineseed il leader americanosu temi riguardanti prevalentemente il. Nessun accenno a questioni geopolitiche, come il conflitto Russia-Ucraina e l'Iran. "Abbiamo avuto veramentein un video postato sul social Truth - per discutere di alcuni aspetti complessi del nostro recente e concordato accordo commerciale"."La telefonata ha portato a unaper entrambi i Paesi. Non dovrebbero più esserci dubbi", ha spiegato il Presidente, anticipando "i nostriin una sede da definire. Saremo rappresentati dal Segretario al Tesoro Scott Bessent, dal Segretario al Commercio Howard Lutnick e dal Rappresentante per il Commercio degli Stati Uniti, l'Ambasciatore Jamieson Greer".Ledei due Paesi si erano giàed avevano compiuto un "passo importante per risolvere" le vertenze fra i due partner, "attraverso il dialogo e la consultazione".Nel corso della telefonata, il Presidente cinese Xi Jinping ha invitato Trump e la First Lady a visitare la Cina e l'invito è stato ricambiato dal leader statunitense.Anche il network statale cinese Cctv ha parlato della telefonata fra i due leader, spiegando che la. "E' necessario governare bene la nave e stabilire la direzione, eliminando ogni tipo di interferenza o persino sabotaggio, il che è di particolare importanza", avrebbe detto il presidente XI Jinping.La telefonata dei due leader, che nei giorni scorsi lamentava le difficoltà di trovare un accordo con Xi su tematiche concordate e ancora non definite.