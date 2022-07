ADR, De Vincenti: a Fiumicino gestiamo traffico senza difficoltà e strozzature

(Teleborsa) - "rispetto ad altri scali europei: preparandoci per tempo alla ripresa del traffico aereo, non abbiamo licenziato e abbiamo invece tutelato la professionalità dei lavoratori, utilizzando la cassa integrazione messa a disposizione del governo. Oggi, salvo alcune conseguenze indirette derivate da altri scali europei". Lo ha detto, durante il forum "Transizione verde, digitale ed economica: verso un nuovo Made in Italy. Le testimonianze delle imprese dei settori-chiave italiani", organizzato da Il Sole 24 Ore, Financial Times e SkyTg24.Parlando di sostenibilità e innovazione, De Vincenti ha sottolineato che "la carta più importante che va giocata sulla transizione verde sono le persone e coltivare le loro competenze e motivazioni; ciò ci porta a traguardi importanti: siamo ile di limitare quelle indirette, prodotte dagli aerei e delle infrastrutture che conducono all'aeroporto"."Fiumicino in prospettiva già lavora sul tema idrogeno, ragionando con le imprese per tale passaggio - ha aggiunto - Intanto ci stiamo concentrando sulla, il bio carburante aeronautico in grado di ridurre fino all'80% il c02 senza modificare i motori degli aerei. Fiumicino è stato il primo scalo in Italia a rendere disponibile questo carburante ecologico"."Il turismo sta ripartendo, siamo al, con i maggiori movimenti in arrivo dal Nord America - il cui dato è già oltre il 100% rispetto al pre pandemia - da Spagna, Gran Bretagna, Francia, Germania. E mentre oggi Londra Heathrow intende limitare le presenze giornaliere a 100 mila,e siamo in grado di tornare quanto prima al 100% pre Covid, appena il segmento Asia riprenderà", ha aggiunto De Vincenti."È un fattore di "Made in Italy" importante il fatto che Fiumicino, la principale porta d'ingresso d'Italia, si sia classificato per il quarto anno consecutivo come miglior scalo europeo. Avremo. I taxi volanti, ad emissioni zero, da fine 2024, ci proietteranno nel futuro. Giorni fa, abbiamo sperimentato con la Regione il drone per il trasporto d'urgenza di farmaci ed organi per il servizio sanitario regionale".