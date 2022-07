Denaro su Brunello Cucinelli grazie a numeri primo semestre

Brunello Cucinelli

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 2,48%.A fare da assist alle azioni contribuiscono i ricavi del primo semestre cresciuti a doppia cifra."L’andamento di questo primo semestre 2022 è stato particolarmente bello, con vendite importanti in termini di quantità e di qualità - ha commentato Brunello Cucinelli, Presidente Esecutivo e Direttore Creativo della Casa di Moda -. La stagione autunnale è iniziata con dei risultati ottimi e con forte valore sotto il profilo dell’immagine, per cui tutto questo ci fa immaginare un anno record, con una crescita di fatturato intorno al 15%. Nelle grandi capitali del mondo abbiamo creato dei luoghi che chiamiamo Casa Cucinelli e che ci pare stiano dando nobiltà e prestigio al brand. La cospicua raccolta ordini della collezione uomo Primavera-Estate 2023 ci permette di pensare ad un prossimo anno con una sana crescita intorno al 10%”.Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del. Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione alrispetto all'indice di riferimento.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 49,55 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 47. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 52,1.