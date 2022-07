Seduta tonica per l'indice del settore alimentare italiano (+1,34%), exploit di Enervit

comparto alimentare a Piazza Affari

(Teleborsa) - Ilcontinua la seduta in tono positivo nonostante l'intonazione prudente mostrata dalIlha aperto a 116.010,8, in aumento di 1.563,5 punti rispetto alla chiusura precedente. Intanto l'continua a viaggiare con debolezza a 520, dopo aver avviato la seduta a 520.Tra le azioni più importanti dell'indice alimentare di Milano, modesto guadagno per, che avanza di poco a +1,36%.Tra le azioni del, allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dell'1,44%.Tra i titoli adel comparto alimentare, ottima performance per, che scambia in rialzo del 4,97%.Composta, che cresce di un modesto +1,36%.