Digital Value, aggiornamento sullo share buy-back

Digital Value

l'operatore attivo nel settore delle soluzioni e servizi IT

(Teleborsa) - In relazione al programma di acquisto di azioni proprie, il cui avvio è stato annunciato il 9 maggio 2022,ha comunicato di aver, tra il 4 e l'8 luglio 2022, complessivamenteal prezzo medio di 55 euro per unpari a, nell’ambito dell’autorizzazione deliberata dall’Assemblea degli azionisti in data 29 aprile 2022.Digital Value ha inoltre reso noto di aver acquistato:tra il 6 e il 10 giugno 2022, n.per un controvalore di 236.479,00 euro;tra il 13 e il 17 giugno 2022, n.per un controvalore complessivo di 265.434,00 euro:tra il 27 giugno e il 1° luglio 2022, n.per un controvalore pari a 69.890,00 euro.A seguito degli acquisti comunicati, all'8 luglio, Digital Value detiene 14.020 azioni proprie.Nel frattempo, sul listino milanese,registra una flessione dello 0,87% rispetto alla vigilia, e si attesta a 56,9 euro.