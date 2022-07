Emirates contro Heathrow: non taglierà capacità. Richiesta inaccettabile

(Teleborsa) -, la compagnia aerea di bandiera dell'Emirato Arabo di Dubai, ha la decisione dell'aeroporto di Heathrow di Londra (LHR ) di introdurre un limite di 100.000 passeggeri giornalieri in partenza fino all'11 settembre, spiegando chedallo scalo inglese."È altamente deplorevole che LHR ci abbia concesso 36 ore per rispettare i tagli di capacità - ha affermato in una nota - Le loro comunicazioni non solo dettavano i voli specifici su cui avremmo dovuto espellere i passeggeri paganti, ma minacciavano anche azioni legali per non conformità". "Questoe respingiamo queste richieste", viene aggiunto.Secondo Emirates,con tutti i voli che saranno al completo per le prossime settimane, anche in altri aeroporti di Londra e su altre compagnie aeree."LHR- ha accusato la compagnia aerea - Ora di fronte a una situazione di "airmageddon" a causa della loro incompetenza e non azione, stanno spingendo l'intero onere - dei costi e della corsa per sistemare il pasticcio - sulle compagnie aeree e sui viaggiatori".