GVS, nuovo impianto per diaframma per produzione idrogeno verde

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nella fornitura di soluzioni filtranti per applicazioni nei settori Healthcare & Life Sciences, Energy & Mobility and Health & Safety, ha annunciato l'intenzione diper la fabbricazione di unper sistemi di elettrolisi alcalina dell'acqua per la produzione di idrogeno verde.Il nuovo diaframma è statodal dipartimento ricerca & sviluppo di GVS e la decisione di investimento segue un periodo di test con clienti selezionati, che hanno confermato le prestazioni superiori e l'affidabilità della nuova membrana, si legge in una nota.Il nuovo impianto produttivo sarà installatoe avrà la capacità di fornire l'equivalente di 4 GW/anno di capacità di un elettrolizzatore per la produzione di idrogeno verde (320.000 tonnellate H2/anno prodotte).GVS prevede che iltotale associato al progetto sarà dell'ordine die verrà finanziato tra l'anno fiscale 2024 e l'anno fiscale 2025 con le risorse finanziarie disponibili. Inoltre, GVS presenterà una richiesta di finanziamento al Fondo Europeo per l'Innovazione (EU Innovation Fund). Il lancio commerciale del diaframma è previsto nella seconda metà dell'anno 2025, con impatti in termini di"Sono lieto che la tecnologia GVS possa contribuire al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione per le generazioni future e che l’ingresso nel mercato attrattivo e in forte crescita dell’idrogeno verde rappresenti un passo importante per lo sviluppo della nostra società - ha commentato l'- Questo nuovo prodotto, interamente sviluppato dal team di ricerca & sviluppo di GVS, testimonia le nostre superiori capacità nello sviluppo di soluzioni altamente innovative per la filtrazione avanzata e sosterrà attivamente le ambizioni dell’UE di creare una forte economia europea dell’idrogeno"