Tokyo guida i cali sui mercati asiatici. Listini cinesi ancora chiusi

Tokyo

Nikkei 225

Euro contro la valuta nipponica

Euro nei confronti della divisa cinese

Euro contro il Dollaro hongkonghese

obbligazione decennale giapponese

titolo di Stato decennale cinese

(Teleborsa) -arrivati da alcuni banchieri centrali della Federal Reserve. In particolare, il presidente della Fed di Minneapolis, Neel Kashkari, ha espresso dubbi sul fatto che la banca centrale taglierà i tassi quest'anno se l'inflazione dovesse rimanere vischiosa.I mercati dellae disono rimastiper un secondo giorno.Sul fronte macroeconomico, sono arrivati dati migliori delle attese dallaa febbraio.Sessione negativa per il listino di, che chiude con un calo dell'1,96% sul; sui livelli della vigilia(+0,13%); in discesa(-0,99%), dove scende anche, nonostante abbia previsto un rimbalzo significativo nei profitti del primo trimestre.Guadagni frazionali per(+0,03%); giù(-0,56%).Debole la giornata per l', che passa di mano con un calo dello 0,22%. Appiattita la performance dell', che tratta con un modesto -0,1%. Sostanziale invarianza per l', che passa di mano con un trascurabile -0,1%.Il rendimento per l'è pari 0,77%, mentre il rendimento deltratta 2,3%.