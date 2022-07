PBoC attenta a inasprimento altre banche centrali. Prese precauzioni

(Teleborsa) - Lasta "prestando". Lo ha detto Zou Lan, capo della politica monetaria della People's Bank of China (PBoC), ovvero la banca centrale del gigante asiatico, durante una conferenza stampa. Il funzionario non ha nominato paesi specifici, ma gli esempi potrebbero essere tanti, visto che le banche centrali di quasi ogni regione si stanno muovendo in modo aggressivo per frenare l'inflazione galoppante.Zou ha affermato che la PBoC ha presocentrali. Tali misure includono l'adeguamento del livello di valuta estera che le banche devono avere a portata di mano e la gestione dei flussi di capitali transfrontalieri, ha spiegato ai giornalisti.Il funzionario della banca centrale ha comunque sottolineato che la. Ha descritto la liquidità in Cina come "sufficiente ma leggermente eccessiva", indicando una scarsa necessità di tagli dei tassi. Ha affermato che la PBoC "continuerà ad attuare una". Guardando al futuro, ha affermato che è necessario "duro lavoro" per la stabilità economica, monitorando al contempo l'inflazione."L'nei principali indicatori economici", ha affermato Zou. Ma le basi della ripresa rimangono instabili poiché le incertezze persistono nella seconda metà dell'anno, rendendo critici gli sforzi politici per rafforzare i redditi, le aspettative e la fiducia nell'economia reale, ha spiegato.