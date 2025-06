Wall Street chiusa per festività, focus su banche centrali

(Teleborsa) - Wall Street è chiusa oggi per il Juneteenth National Independence Day, una festa federale degli Stati Uniti che commemora la liberazione degli schiavi afroamericani.Nella giornata odierna non ci sono dati macroeconomici significativi.L'attenzione degli investitori resta concentrato sulle banche centrali. Ieri sera, laha mantenuto invariata la politica monetaria al 4,25-4,5%, come ampiamente previsto. Il dot plot ha segnalato ancora due tagli di 25 punti base nel 2025 e le previsioni sul PIL sono state riviste al ribasso.Oggi, la, senza sorprese, ha deciso di mantenere i tassi d'interesse fermi al 4,25%, a causa di un''inflazione ancora alta in Regno Unito. La(BNS) ha abbassato il tasso di 0,25 punti percentuali allo 0%, ribadendo la propria disponibilità ad agire all'occorrenza sul mercato dei cambi. La, la banca centrale della Norvegia, ha ridotto il costo del denaro dal 4,5% al 4,25%, affermando che le prospettive economiche sono incerte, ma se l'economia evolverà in linea generale come attualmente previsto, il tasso di riferimento verrà ulteriormente ridotto nel corso del 2025.Nel frattempo, gli addetti ai lavori osservano attentamente il possibile coinvolgimento degli Stati Uniti nel conflitto tra Israele e Iran.