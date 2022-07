Russia impedirà alle banche estere di vendere le controllate russe

Raiffeisen

(Teleborsa) -, tramite la vendita delle loro controllate locali,. Lo ha annunciato il ??viceministro delle finanze Alexei Moiseev, complicando quindi le operazioni delle banche europee che stanno valutando cosa fare delle loro operazioni in Russia. Tra queste ci sono, le tre maggiori banche occidentali presenti in Russia dopo cheha venduto la divisione Rosbank a Interros Capital"Le nostre banche statali, che sono soggette a sanzioni, e le nostre banche in generale che sono soggette a sanzioni, hanno avuto grossi problemi con il debottlenecking presso le loro banche situate all'estero. In alcuni casi, (le autorità di regolamentazione straniere, ndr) hanno persino tolto il diritto dell'azionista di gestirle, che è un vero caos legale. Abbiamo discusso nel nostro sottocomitato che ora, fino a quando la situazione non migliorerà,", ha detto ai giornalisti il ??viceministro, secondo quanto riporta l'agenzia di stampa russa Interfax. "", ha aggiunto Moiseev."Stiamo parlando delle filiali di banche estere. Tutti conoscono i loro nomi., mentre le nostre non possono fare nulla lì", ha detto Moiseyev.Alla domanda sulle prospettive per il, Moiseyev ha affermato che questo non è all'ordine del giorno, ma di poterlo escludere. "Forse sosterremo (queste posizioni, ndr) man mano che la situazione si evolverà [...]. In questa fase,", ha sottolineato.