Governo, Ferrari (Webuild): crisi al buio preoccupa operatori economici e cittadini

(Teleborsa) -. Lo ha dettoGeneral managere docentedi Gestione integrata dei rischi e perseguimento di obiettivi sostenibili, in un appello rivolto a stampa e istituzioni nel quale ha sottolineato che"Gli effetti di un peggioramento delle condizioni verrebbero pagati, soprattutto,le imprese più deboli, le amministrazioni comunaliche sarebbero costrette a tagliare i servizi alle persone che hanno meno disponibilità. E si tratta di uno scenario che non ha senso se si confronta con la prospettiva di andare alle urne alla scadenza naturale dellaovvero tra poco più di 6 mesi, considerando il periodo estivo. Un voto a settembre-ottobre sarebbe lo scenario peggiore, perchè significherebbe una nomina del nuovo governo probabilmente a fine novembre-dicembre, che non sarebbe pienamente operativo prima del prossimo anno. In un momento storico come questo significherebbe lasciare l'Italia senza una guida ferma e senza un consenso parlamentare che consenta di fare le riforme necessarie e completare i percorsi legislativi ed attuativi avviati, soprattutto per i progetti e le riforme legati al PNRR mettendo a rischio l'arrivo delle relative risorse. Anche presupponendo che si riesca a formare una maggioranza che nomini nei ministeri chiave persone estremamente competenti, comunque ci sarebbe"Siamo in una situazione molto complessa che richiama i membri del Governo e le forze politiche alla responsabilità di guidare il Paese fuori da questo momento critico", prosegue Ferrari che parla di una crisiI Comuni e quindi gli stessi cittadini verrebbero penalizzati dal ritardo dell'entrata dei fondi del PNRR, ma non solo: molte amministrazioni locali potrebbero rischiare il