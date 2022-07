Novartis, utile netto core in calo nel Q2. Migliora divisione Sandoz

Novartis

Roche

(Teleborsa) -, multinazionale svizzera che opera nel settore farmaceutico, ha registratopari a 12,8 miliardi di dollari nel secondo trimestre del 2022 (-1%, +5% in valuta costante), trainate dalla crescita deidi 12 punti percentuali, dall'erosione deidi 4 punti percentuali e dall'impatto negativo delladi 3 punti percentuali.L'è stato di 3,4 miliardi di dollari (-8%, -1% in valuta costante), poiché la crescita del reddito operativo core è stata più che compensata dalla perdita del reddito core. Escludendo l'impatto dell'utile core Roche, l'utile netto core è cresciuto del +8% (cc). L'è stato di 1,56 dollari (-6%, +1% cc), beneficiando di un numero medio ponderato di azioni in circolazione inferiore. Escludendo l'impatto del reddito core Roche, l'EPS core è cresciuto del +10% (cc).Ilè stato di 3,3 miliardi di dollari (-22% in dollari), rispetto a 4,2 miliardi di dollari dello stesso trimestre dell'anno precedente, principalmente a causa dei minori proventi delle dismissioni e delle variazioni sfavorevoli del capitale circolante."Novartis ha realizzato un- ha commentato il- I nostri sei principali fattori di crescita nel mercato con un potenziale di vendita multimiliardario (Cosentyx, Entresto, Zolgensma, Kisqali, Kesimpta, Leqvio) sono cresciuti ciascuno almeno a due cifre. La pipeline intermedia rimane sulla buona strada per oltre 20 potenziali asset significativi della pipeline con l'approvazione entro il 2026"."Le- ha aggiunto - L'implementazione del nostro modello organizzativo semplificato sta procedendo bene e si prevede che ora produrrà circa 1,5 miliardi di dollari di risparmi. Confermiamo la nostra guidance di gruppo per il 2022 e la nostra fiducia nel fornire una crescita costante e un'espansione dei margini".La società ha ribadito che fornirà un aggiornamento sulentro la fine del 2022. La divisione, tra i leader globali nella produzione e commercializzazione di medicinali equivalenti e biosimilari, potrebbe essere venduta.