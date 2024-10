Giappone, ordini macchinari in calo a luglio e sotto attese

(Teleborsa) - Calano gli ordini di macchinari del settore privato in Giappone ad agosto 2024. È quanto emerso dall'ultimo report dell'Istituto di Ricerca Economica e Sociale del Giappone (ESRI). Il totale deglisegna undopo il -4,1% riportato a giugno., cioè al netto delle componenti più volatili, dopo il -0,1% precedente e contro il -0,1% stimato dagli analisti.dopo il +8,7% di luglio e contro il +3,6% stimato dagli analisti..Al dato complessivo degli ordini, che risulta in calo del 3% dopo il dato invarisaato di luglio, ha contribuito la diminuzione di quelli esteri (-15,3%), mentre sono in aumento quelli governativi (+33,1%).