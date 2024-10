GPI, TP ICAP Midcap alza target price e conferma Buy

GPI

(Teleborsa) - TP ICAP Midcap ha incrementato il(aper azione da 18,5 euro) e confermato la) sul titolo, società quotata su Euronext Milan e attiva nel campo dei sistemi informativi e servizi per la sanità.Gli analisti ricordano che GPI ha chiuso ilcon ricavi in crescita del 27% a 236 milioni di euro (vs 186 milioni di euro YoY), un EBITDA in forte crescita del 76% a 40,7 milioni di euro (vs 23,1 milioni di euro YoY) e un indebitamento netto in calo a 235,4 milioni di euro (vs 305,6 milioni di euro a fine dicembre) grazie alla vendita della divisione Pay, e annunciato la distribuzione di undi 0,35 euro.TP ICAP Midcap hadi crescita organica per i prossimi anni e dell'EBITDA, in linea con la crescita esponenziale della divisione Software. Infine, per la stessa ragione, ha prudentemente rivisto la generazione di cassa dell'azienda per i prossimi anni.