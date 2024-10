BofA, utili in calo nel 3° trimestre. NII debole

Bank of America

(Teleborsa) - Nel terzo trimestreha registrato undi(0,81 dollari per azione) in calo rispetto ai 7,8 miliardi di dollari (0,90 dollari per azione) raggiunto nel terzo trimestre dello scorso anno. I ricavi, al netto degli interessi passivi, sono stati pari a 25,3 miliardi di dollari, in aumento digrazie ad "una migliore gestione patrimoniale e alle commissioni di investment banking, nonché ai ricavi di vendita e negoziazione e ad un minore margine di interesse netto".Ilè risultato pari a 14 miliardi di dollari, in calo del 3% rispetto al terzo trimestre dello scorso anno ma in aumento del 2% rispetto a quello registrato nel secondo trimestre di quest'anno.L'diè rimasto invariato rispetto al secondo trimestre e in aumento rispetto agli 1,2 miliardi di dollari registrati lo scorso anno nel terzo trimestre.“Abbiamo riportato risultati sugli utili solidi, con risultati migliori sui prestiti medi e il quinto trimestre consecutivo di crescita sui depositi medi. Il margine di interesse è cresciuto rispetto al secondo trimestre grazie ad una crescita a doppia cifra anno su anno sulle commissioni di investment banking e gestione patrimoniale, così come i ricavi delle vendite e delle attività di trading", ha commentato il presidente e Ceo,La divisioneha registrato undi. I ricavi sono saliti agrazie ai maggiori ricavi da vendite e scambi e investimenti commissioni bancarie. In particolare, il fatturato relativo a sales e trading è risultato pari a 4,9 miliardi di dollari (+12%). Le entrate dellasono aumentate dell'8% a 2,9 miliardi di dollari, mentre i ricavisono aumentati del 18% a 2 miliardi di dollari, guidati dalla forte attività dei clienti e dalla performance di trading in cash e derivati.