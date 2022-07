Auto, Acea: cresce quota mercato elettriche in Ue nel II trimestre

(Teleborsa) - Nel secondo trimestre lehanno continuato a crescere nell'Unione Europea, rappresentando il 9,9% delle immatricolazioni totali di autovetture. In aumento anche la quota diche – nonostante un calo del numero di unità vendute – sale all'8,7% dall'8,4% dello stesso periodo del 2021. Sono invece diminuite le vendite dicon una quota del 55,8% nel secondo trimestre a fronte del 62% nello stesso periodo di un anno prima. È quanto emerge dalcon i dati delle quote di mercato distinte per alimentazione.Laè diminuita di oltre 3 punti percentuali, pari al 38,5% delle vendite totali, mentre laè scesa al 17,3% del totale delle immatricolazioni di autovetture (dal 20,2% dello stesso periodo periodo nel 2021).Nel secondo trimestre del 2022 le(Ue+Efta+Uk) sono cresciute dell'11,3% a 322.144 unità mentre lesono crollate del 23% contando 1,106 milioni di auto vendute e il diesel ha registrato un calo ancora più marcato (-29,3%), attestandosi a 440.823 unità.Tra i mercati chiave della regione, lae lahanno contribuito alla performance positiva dei veicoli a batteria elettrica, registrando guadagni a doppia cifra (+22% e +18,6% rispettivamente). L'ha invece registrato una perdita sostanziale (-19,6%), mentre laha registrato un leggero calo (-0,5%).hanno ampliato la loro quota di mercato durante il periodo, nonostante un calo a doppia cifra delle unità vendute (-16,5% in Europa). Con l'eccezione della(+11,3%), tutti i mercati chiave hanno registrato un calo delle vendite di PHEV:(-17,4%),(-16,9%) e(-6,9%).Le vendite diin Europa (Ue+Efta+Uk) sono diminuite del 4,2%. Tuttavia, a causa del calo significativo delle vendite di auto alimentate in modo convenzionale, gli HEV hanno ampliato la loro quota di mercato complessiva (22,6%). I quattro principali mercati della regione hanno registrato risultati contrastanti.in crescita (+7,2% e +2,7% rispettivamente).hanno invece registrato cali (-9,3% e -6,5% rispettivamente).Le immatricolazioni disono crollate del 62,9%, principalmente per il, che rappresenta la stragrande maggioranza delle vendite nella regione. Al contrario, ihanno registrato un incremento delle vendite (+7,9%). Tre dei quattro più grandi mercati della regione hanno registrato forti guadagni: la(+57,6%),(+21,9%) e(+10,3%). L'invece, registra un calo (-5,1%).