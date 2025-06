Auto, sorpasso storico dell’Italia sulla Francia nelle immatricolazioni

(Teleborsa) - Leincontinuano a stentare. Guardando i dati del Ministero dei Trasporti, nei primi cinque mesi di quest’anno la flessione rispetto al 2024 è di poco superiore allo 0,5%. Se però ci si rapporta ai volumi del 2019 il crollo va oltre il 20%. C’è chi però se la passa ancora peggio.Secondo le elaborazioni della(FEEM) sui dati della Plateforme automobile (PFA) e dell’Associazione dei Costruttori automobilistici europei (ACEA) inil tonfo rispetto ai volumi precedenti alla pandemia da Covid-19 è del 28%. "Fatto che – come osserva, direttore del programma di ricercadella FEEM – porta ad un sorpasso storico: da inizio anno infatti si sono immatricolate più auto in Italia che in Francia, più 722 mila contro poco meno di 673 mila. Un distacco – intorno al 7% - che andrà monitorato nei prossimi mesi, ma che trova una prima probabile spiegazione nelle stringenti regole francesi che premiano le auto a zero emissioni di anidride carbonica (CO2), di fatto le elettriche ma non tutte, e penalizzano le altre".Ilintrodotto sin dal 2008, con il fine di essere neutrale per le finanze pubbliche e indirizzare l’industria automobilistica, si è evoluto negli anni con una riduzione dell’importo dei premi e della platea di auto beneficiarie e un notevole aumento del valore delle penalità e del numero di auto colpite."L’effetto – prosegue Sileo – è un’(le regole francesi si sommano alle già severe norme valide in tutta l’Unione Europea) che pare incontrare sempre meno la domanda, e dunque preferenze e bisogni dei consumatori. Da inizio 2025 è del 8,2% la flessione del totale delle immatricolazioni e del 7,1% se si considerano le sole vetture elettriche. Una dinamica a cui prestare attenzione perché, se si vendono meno auto rallenta il rinnovo del, che nel frattempo non va diminuendo, ed è anche più difficile ridurre le".