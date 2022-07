Gruppo FS, RFI: online nuovo Piano commerciale

(Teleborsa) - Èl’ultima edizione deldal numero di stazioni in funzione alle corse ferroviarie in circolazione ogni giorno, passando ai servizi accessori messi a disposizione alle imprese).Ne dà notizia, portale informativo delsottolineando chesu tutteAggiunto anche il nuovo capitolonel quale vengono descritti i principali piani di sviluppo che- capogruppo del Polo Infrastrutture di FS - sta realizzandrispetto aiIl Piano Commerciale - spiega- contiene tutte le azioni di sviluppo tecnologico e infrastrutturale messe in campo da RFI per promuovere la crescita del trasporto ferroviario, le esigenze dei clienti e il Piano Industriale 2022-2031 delche prevede un programma di investimenti sulla rete di 110 miliardi di euro. La sua pubblicazione permette a tutti gli stakeholders di conoscere il futuro scenario della rete ferroviaria italiana che attualmente conta circa(di cui oltre 1.000 ad Alta Velocità) su cui viaggiano oltre 9.000 treni al giorno passeggeri e merci, e su cui sono dislocate circa 2.200 stazioni.Le azioni e glinel documento hanno, prevalentemente, previsione di attivazione tra ilin linea con le tempistiche richieste dal PNRR, che destina allo sviluppo e potenziamento dell’infrastruttura ferroviaria circa. Inseriti ancheAd arricchire la nuova edizione, i numerosi contributi di tutti gli stakeholder interessati e in particolareUn confronto particolarmente utile che ha permesso a RFI di inserire nuovi elementi con l’obiettivo di