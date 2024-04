Estrima rinuncia a progetto di ricerca e sviluppo SULEB per mancate risorse

Estrima

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nel settore della micro-mobilità elettrica con il veicolo Birò, ha chiuso ilconpari a 43,3 milioni di euro, in crescita del 19,9% rispetto al 31 dicembre 2022 (36,1 milioni di euro). L'chiude a 6,9 milioni di euro, in crescita rispetto ai 6,2 milioni di euro del 30 giugno 2023 e ai 3,0 milioni di euro del 31 dicembre 2022.Il Consiglio di Amministrazione ha- Smart Ultra-Low Emission Birò a seguito del mancato ottenimento preventivo delle risorse necessarie a cofinanziare il progetto. Il nuovo piano degli investimenti relativo anche alle attività di ricerca e sviluppo volte a migliorare ed innovare i prodotti sarà predisposto ed approvato unitamente al nuovo Piano Industriale, si legge in una nota.