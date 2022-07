Nasdaq, utili in calo nel secondo trimestre 2022

Nasdaq

(Teleborsa) -, società statunitense di servizi finanziari che gestisce mercati negli USA e in Europa, ha registratopari a 893 milioni di dollari nel secondo trimestre 2022, in aumento del 6% rispetto agli 846 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno precedente. I ricavi netti hanno riflesso un impatto positivo di 76 milioni di dollari, pari al 9%, dalla, parzialmente compensato da una diminuzione di 19 milioni di dollari dall'impatto dellee da una diminuzione di 10 milioni di dollari dall'impatto netto delleL'GAAP del secondo trimestre 2022 è diminuito del 10% rispetto al secondo trimestre del 2021 principalmente a causa di un guadagno su una dismissione nel periodo dell'anno precedente. L'utile per azione diluito non GAAP del secondo trimestre 2022 è aumentato del 9% rispetto al secondo trimestre del 2021.Durante i primi sei mesi del 2022, la società ha819 milioni di dollari agli, inclusi 633 milioni di dollari in riacquisti di azioni e 186 milioni di dollari in dividendi."I solidi risultati del secondo trimestre del Nasdaq e la continua crescita della top-line dimostrano- ha commentato Adena Friedman, presidente e CEO - Sono orgoglioso della nostra capacità di fornire risultati coerenti, posizionando la nostra azienda in modo da cogliere opportunità di crescita futura attraverso investimenti mirati".