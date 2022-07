Pattern, CFO SIM conferma Buy dopo operazione Dyloan

Pattern

(Teleborsa) - CFO SIM ha abbassato a(da 8,5 euro) ile confermato a "" ilsu, gruppo quotato su Euronext Growth Milan e attivo nella progettazione, ingegneria e produzione di capi sfilata per importanti brand del fashion luxury internazionale. La revisione della raccomandazione è arrivata dopo che la società ha sottoscritto un, società holding di Bond Factory e, indirettamente, delle controllate di Bond Factory."Accogliamo con favore questa", scrivono gli analisti, che parlano di "un'che consente a Pattern di integrare R&D e produzione, un asset caratterizzato da una crescente scarsità anche a seguito del processo di reshoring in corso. Dyloan consente a Pattern di essere presente in categorie di prodotti chiave, dalla ricerca e sviluppo e dall'innovazione tecnologica alla produzione".Dopo l'aggiornamento delle stime per il 2023 e 2024, CFO SIM si aspetta che la società chiuda il 2022 con unper 94,9 milioni di euro, undi 10,5 milioni di euro e undi 3,2 milioni di euro. Questi valori dovrebbero passare nel 2023, rispettivamente, a 121,9 milioni di euro, 13,7 milioni di euro e 4,7 milioni di euro. Viene poi previsto un ulteriore incremento nel 2024 a un valore della produzione per 134 milioni di euro, un EBITDA di 16,2 milioni di euro e un utile netto di 6 milioni di euro.