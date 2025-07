Enel si conferma brillante in Borsa dopo rialzo TP di Jefferies

Enel

(Teleborsa) - Si muove in rialzo, che segna un brillante rialzo dell'1,24%, dopo il giudizio positivo degli analisti di Jefferies. Il Broker ha confermato un Buy per il Gruppo, alzando il Target price a 9,5 euro dagli 8,6 euro indicati in precedenza. Tale indicazione di rezzo rappresenta un potenziale upside del 23%.Nel motivare il giudizio, Jefferies segnala che "Il titolo ha sottoperformato i competitor di circa il 7% da inizio anno, ma intravediamo un potenziale punto di svolta". "La chiarezza sulla concessione italiana - si afferma - potrebbe sbloccare il riacquisto di azioni proprie da 3,5 miliardi di euro. In America Latina, il sentiment sta migliorando, il che potrebbe favorire l'espansione dei multipli". Non sono esclusi ulteriori miglioramenti del giudizio.