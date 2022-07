Sparkle rafforza le proprie rotte nell'Atlantico con il cavo sottomarino Monet

(Teleborsa) -annuncia l'attivazione di nuove capacità di spettro sulche connette il Brasile agli Stati Uniti. Con questa aggiunta, Sparkle – spiega la società in una nota – amplia la sua dorsale nel continente offrendo cinque rotte diversificate tra Nord e Sud America.è un cavo di nuova generazione di 10.556 Km che collega Boca Raton, Florida, a Fortaleza e San Paolo, Brasile. Con ilnuovo percorso, Sparkle – si legge nella nota – aumenta la ridondanza complessiva della sua rete che ora fornisce cinque rotte diversificate tra il Nord e il Sud America grazie a un'ampia infrastruttura sottomarina che includenell'Atlantico enel Pacifico."Con l'aggiunta di Monet alle proprie rotte atlantiche, Sparkle – evidenzia la società – migliora ulteriormente il suoe le sue soluzioni di capacità, rispondendo all'enorme richiesta di dati trainata dalle nuove tecnologie, dallepiattaforme multimediali e dai servizi basati sul cloud che richiedono una connessione ubiqua a Internet. Con Monet, Sparkle continua l'espansione della sua rete americana in fibra ottica, che ora conta 56 Punti di Presenza tra Stati Uniti, Argentina, Brasile, Cile, Colombia, Panama, Perù e Venezuela, una presenza capillare in Brasile e un nuovo hub di atterraggio e connettività neutrale a Panama".