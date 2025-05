Neodecortech, acquistate 9.000 azioni proprie

Neodecortech

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie, tra il 12 il 16 maggio 2025, haal prezzo medio ponderato di 2,3556 euro per azione, per unpari aA seguito degli acquisti sopra indicati, al 16 maggio, il produttore di carte decorative detiene 629.000 azioni proprie pari al 4,424% del capitale sociale.In Borsa, oggi, frazionale ribasso per, che chiude gli scambi con una perdita dello 0,66%.