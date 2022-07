Webuild si aggiudica contratto per autostrade Florida

Webuild

(Teleborsa) -, tramite la sua controllata americana Lane,(212 milioni di euro)(USA).Il progetto prevede la progettazione e realizzazione didella tratta autostradale, su cui già oggi transitano 200 mila veicoli al giorno.Il nuovo contratto, confermando come mercato strategico il Nord America, che ha generato ilWebuild nel 2021 e che offre interessanti opportunità di sviluppo per il settore infrastrutture.Commissionato dal(FDOT) e aggiudicato al 100% a Lane, il nuovo contratto prevededella tratta stradale, destinata a diventare una delle principali vie di evacuazione in occasione di uragani nell’area di Tampa Bay. Il contratto include, tra l’altro, lavori di ampliamento delle rampe, l’aggiornamento di tutta la segnaletica stradale e la realizzazione di barriere antirumore.Lane è attualmente impegnata nell’esecuzione anche di un, separato e relativo ad un, che punta a migliorare la sicurezza e i livelli di traffico di una. Entrambi i progetti puntano nel complesso a migliorare la sicurezza, la mobilità e l’accesso all’area di Tampa Bay, favorendo la mobilità di merci e persone nell’area di Tampa e nella Florida.