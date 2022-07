A2A, presentato il 7° bilancio di sostenibilità Valtellina e Valchiavenna

A2

(Teleborsa) - L'energia prodotta dain Valtellina e in Valchiavenna deriva al, con la multi utility che. Inoltre, nel 2021 sono stati generati 2.790 GWh di energia green, 984 GWh nel Nucleo di Mese e 1.806 GWh in quello della Valtellina, evitando l'emissione di 1,2 milioni tonnellate di CO2. Sono alcuni dei dati che emergono della settima edizione deldi A2A, che rendiconta le prestazioni ambientali, economiche e sociali del gruppo sul territorio nel 2021 e i piani di attività dei prossimi anni."La presentazione del Bilancio di sostenibilità dedicato alla Valtellina e alla Valchiavenna è per noi un importante appuntamento di confronto e di condivisione con i nostri territori storici e con tutti gli stakeholder - commenta il- In un contesto come quello attuale, caratterizzato da uno scenario geopolitico complesso e dall'emergenza energetica, A2A si è confermata solida e ha, contribuendo a preservare una risorsa preziosa come l’acqua, gestendola con attenzione"."Nel corso del 2021 il, nuove persone sono entrate a far parte del gruppo ed è proseguito l’impegno per la promozione di interventi di carattere sociale, culturale e ambientale", ha aggiunto. In particolare,. Sono state erogate circa 5.000 ore di formazione complessiva, di cui il 72% in ambito sicurezza.Nel 2021 A2A ha supportato lo sviluppo del territorio distribuendo 43 milioni di euro, sotto forma di dividendi, imposte locali, ordini a fornitori, canoni e concessioni e remunerazione dei dipendenti. Sono stati inoltredegli impianti, con un incremento del 26% rispetto al 2020. Sono stati, di cui 90% sono micro e piccole imprese, per un importo complessivo di 7,1 milioni di euro.