BCE, economisti più pessimisti su crescita e inflazione

(Teleborsa) -a causa degli effetti della guerra in Ucraina e dell'impatto dell'inflazione sul potere d'acquisto della famiglie e sui consumi. Lo confermano oggi leformulate da un, che rivedono al ribasso le stime di crescita ritoccando all'insù quelle di inflazione.Gli intervistati hannoper tutti gli orizzonti temporali, indicando una crescitaprecedentemente indicato, una revisione al 3,6% dal 2,4% per il 2023 ed al 2,1% dall'1,9% per il 2024. Secondo gli intervistati, le revisioni al rialzo riflettono principalmentee dei generi alimentari, ma l'aumento più forte del previsto dei costi degli input. Le aspettative di inflazione a più lungo termine al 2027 sono indicate in media al 2,2%.Lesono state inveceanche se gli esperti notano che l'andamento più forte del previsto del primo trimestre del 2022 ha ampiamente compensato la dinamica più debole prevista degli altri trimestri. Il PIL è indicato in crescita, mentre la revisione è più marcata per il 2023 all'1,5% dal 2,3%, Confermata la crescita per il 2024 all'1,8%.Queste previsioni più cupe includono l'intensificarsi delle, l'inasprimento dellain tutto il mondo e l'effetto dell'inflazione suldelle famiglie. E sebbene i colli di bottiglia delle catene di approvvigionamento legati alla crisi del COVID-19 si siano in qualche modo allentati, si ritiene che agiscano ancora come un freno per l'economia globale.sono derivati invece dallecontro l'aumento dei prezzi dell'energia e dagli effetti delle, soprattutto sul settore turistico e dei trasporti.Parallelamente alla revisione al ribasso della crescita, lesono state nuovamente peggiorate e si prevede che il tasso di disoccupazione scenda. Le aspettative di disoccupazione a lungo termine sono al livello più basso nella storia dell'indagine avviata nel 1999.