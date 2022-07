Gas, Cingolani: accordo Ue soddisfacente, Italia chiamata a risparmiare il 7% dei consumi

(Teleborsa) - Il ministro della Transizione ecologica,, ha garantito che "entro l'inizio dell'inverno saremo quasi indipendenti dalleed entro l'anno prossimo la situazione sarà piuttosto sicura, senza grandi dipendenze dalla Russia. Anzi, senza alcuna dipendenza dalla Russia". Cingolani intervenendo al Consiglio Ue sull'Energia ha dichiarato che il riempimento deglidell'Italia ha superato il 70%: "stiamo andando verso il 71%, quindi direi che stiamo bene"."Sullaha fatto uno statement chiaro, sono consapevoli che isono diventati altissimi, quindi stanno lavorando e ce l'hanno confermato", ha aggiunto a margine dell'incontro spiegando che "con i numeri e le regole stabilite" a livello Ue, "noi dovremmo risparmiare circa il 7% rispetto alla media" ponderata "annuale degli ultimi cinque anni". "Quando abbiamo fatto il piano di differenziazione del gas spostando i 30 miliardi di metri cubi russi su altri fornitori abbiamo già previsto unche è uguale o superiore a questo numero. Le nostresono già compatibili con questo piano, per cui ci riteniamo soddisfatti", ha sottolineato.Il ministro ha poi affermato che l'Italia non riconvertirà a carbone o a petrolio eventualicon aiuti di Stato. "Non riconvertiamo niente, il nostro piano è già stato fatto a maggio, utilizziamo le nostreancora in funzione un po' più di quello che avevamo previsto, quindi fra i 12 e i 24 mesi indipendentemente dalla situazione, ma l'impatto ambientale di questo utilizzo è ampiamente compensato dalla crescita delle", ha dichiarato.Da Bruxelles hanno fatto sapere intanto chefanno parte di "un sistema legislativo vincolante. Quindi se uno Stato membro non lo attua va incontro a procedura d' infrazione". La precisazione è arrivata da un alto funzionario Ue che ha risposto alle affermazioni delche ha annunciato di non voler applicare il piano per la riduzione della domanda di gas approvato questa mattina a Bruxelles.Infine fa un altro balzo in alto ildelche nel pomeriggio ad Amsterdam ha superato quota 214 euro al megawattora, con i timori che la Russia lascerà al minimo le forniture per l'Europa. Al termine delle contrattazioni il prezzo è poi sceso di poco sotto i 200 euro (199,92 euro), con un balzo del 13,19%. Glidi oggi hanno portato le quotazioni ai livelli di inizio marzo scorso.