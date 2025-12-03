Nuovo Regolamento Ue Ecodesign: ammesse anche le caldaie a gas

(Teleborsa) - La bozza di revisione del Regolamento Ue Ecodesign
introduce criteri tecnici che mantengono sul mercato sia le caldaie a condensazione sia quelle tradizionali. E` un passo avanti importante verso un approccio piu` pragmatico alla transizione energetica,
meno ideologico e piu` attento alle esigenze reali delle famiglie.
Una correzione di rotta significativa rispetto alla proposta di due anni fa
, che avrebbe escluso tutte le caldaie sottovalutando il loro potenziale di riduzione dei consumi e delle emissioni, soprattutto se alimentate con gas rinnovabili.
Il segnale e` particolarmente rilevante per l’Italia: il 70% delle abitazioni utilizza il gas naturale e il patrimonio edilizio nazionale
– datato, inefficiente e per lo piu` condominiale – rende molto limitata la possibilita` di diffusione delle pompe di calore elettriche. Su 16,6 milioni di abitazioni in classe F e G, solo 5,9 milioni potrebbero installarle; considerando anche il reddito delle famiglie, il numero scende a 1,76 milioni.
Consentire l’uso di caldaie a gas moderne significa offrire alle famiglie una soluzione immediata, accessibile e concreta per decarbonizzare i propri consumi energetici.
"La decarbonizzazione del settore domestico
– ha sottolineato il Presidente di Proxigas, Pier Lorenzo Dell’Orco
– deve partire dalle possibilita` reali dei consumatori e prevedere piu` soluzioni, non una sola. Solo cosi` potremo coinvolgere tutti, soprattutto i piu` vulnerabili". "Affidarsi a un’unica tecnologia – prosegue Dell’Orco – non ci permettera` di centrare gli obiettivi europei. Mettere in campo tutte le opzioni disponibili aumenta le possibilita` di successo
".
"Le tecnologie possono essere piu` o meno sostenibili ed efficienti a seconda di come le alimentiamo – ha aggiunto il Direttore Generale di Proxigas, Marta Bucci
–. Ricordiamo che oggi le pompe di calore elettriche sono alimentate per il 70% da energia elettrica prodotta bruciando gas
, cosi` come il teleriscaldamento, alimentato per piu` del 70% da gas metano".
"Dobbiamo sostenere la sostituzione delle vecchie caldaie con quelle a condensazione,
piu` efficienti e progressivamente alimentate da quote crescenti di biometano e gas verdi. E` essenziale proseguire su questa linea rispetto alla Direttiva EPBD, la cosiddetta "Direttiva Case Green", che l’Italia deve ancora recepire", conclude Bucci.