Nuovo Regolamento Ue Ecodesign: ammesse anche le caldaie a gas

(Teleborsa) - Laintroduce criteri tecnici che mantengono sul mercato sia le caldaie a condensazione sia quelle tradizionali. E` un passo avanti importante versomeno ideologico e piu` attento alle esigenze reali delle famiglie.Una, che avrebbe escluso tutte le caldaie sottovalutando il loro potenziale di riduzione dei consumi e delle emissioni, soprattutto se alimentate con gas rinnovabili.Il segnale e` particolarmente rilevante per l’Italia:– datato, inefficiente e per lo piu` condominiale – rende molto limitata la possibilita` di diffusione delle pompe di calore elettriche. Su 16,6 milioni di abitazioni in classe F e G, solo 5,9 milioni potrebbero installarle; considerando anche il reddito delle famiglie, il numero scende a 1,76 milioni.Consentire l’uso di caldaie a gas moderne significa offrire alle famiglie una soluzione immediata, accessibile e concreta per decarbonizzare i propri consumi energetici."La– ha sottolineato il– deve partire dalle possibilita` reali dei consumatori e prevedere piu` soluzioni, non una sola. Solo cosi` potremo coinvolgere tutti, soprattutto i piu` vulnerabili". "Affidarsi a un’unica tecnologia – prosegue Dell’Orco – non ci permettera` di centrare gli obiettivi europei. Mettere in campo"."Le tecnologie possono essere piu` o meno sostenibili ed efficienti a seconda di come le alimentiamo – ha aggiunto il–. Ricordiamo che oggi, cosi` come il teleriscaldamento, alimentato per piu` del 70% da gas metano"."Dobbiamo sostenere la sostituzione dellepiu` efficienti e progressivamente alimentate da quote crescenti di biometano e gas verdi. E` essenziale proseguire su questa linea rispetto alla Direttiva EPBD, la cosiddetta "Direttiva Case Green", che l’Italia deve ancora recepire", conclude Bucci.