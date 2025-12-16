Leonardo e KNDS, accordo per lo sviluppo congiunto di un sistema d’artiglieria semovente

(Teleborsa) - Leonardo
e KNDS Deutschland
hanno sottoscritto una Lettera d’Intenti (LoI)
per lo sviluppo congiunto di un nuovo sistema d’artiglieria semovente
. L’accordo è stato firmato ad Amsterdam da Florian Hohenwarter
, prossimo CEO di KNDS Deutschland, e da Roberto Cingolani
, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo.
Il nuovo sistema sarà basato sull’Artillery Gun Module
di KNDS integrato con una versione avanzata della piattaforma ruotata protetta di Leonardo. Le due aziende intendono rafforzare la cooperazione industriale
per migliorare la resilienza della supply chain e ridurre il time to market, offrendo la soluzione congiunta in risposta a un futuro programma di approvvigionamento dell’Esercito Italiano.
Il progetto
combina le più avanzate soluzioni di artiglieria di KNDS con le tecnologie di Leonardo nei campi dell’elettronica, del C5I (comando, controllo, comunicazioni, computer, collaborazione e intelligence) e della difesa contro sistemi UAV, con l’obiettivo di incrementare in modo significativo la capacità di combattimento e l’efficacia operativa del sistema .
"Questa Lettera d’Intenti è un importante passo avanti verso il miglioramento dell’interoperabilità delle forze di terra e della collaborazione industriale in Europa", ha dichiarato Florian Hohenwarter
. "Questo sforzo collaborativo conferma ancora una volta il nostro impegno per lo sviluppo di capacità integrate in grado di soddisfare l’evoluzione dei requisiti di mercato nei nuovi scenari operativi” ha aggiunto Roberto Cingolani
.