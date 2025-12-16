Leonardo e KNDS, accordo per lo sviluppo congiunto di un sistema d’artiglieria semovente

Leonardo

(Teleborsa) -hanno sottoscritto unaper lo sviluppo congiunto di un. L’accordo è stato firmato ad Amsterdam da, prossimo CEO di KNDS Deutschland, e da, Amministratore Delegato e Direttore Generale di Leonardo.Il nuovo sistema sarà basato sull’di KNDS integrato con una versione avanzata della piattaforma ruotata protetta di Leonardo. Le due aziende intendono rafforzare laper migliorare la resilienza della supply chain e ridurre il time to market, offrendo la soluzione congiunta in risposta a un futuro programma di approvvigionamento dell’Esercito Italiano.Ilcombina le più avanzate soluzioni di artiglieria di KNDS con le tecnologie di Leonardo nei campi dell’elettronica, del C5I (comando, controllo, comunicazioni, computer, collaborazione e intelligence) e della difesa contro sistemi UAV, con l’obiettivo di incrementare in modo significativo la capacità di combattimento e l’efficacia operativa del sistema ."Questa Lettera d’Intenti è un importante passo avanti verso il miglioramento dell’interoperabilità delle forze di terra e della collaborazione industriale in Europa", ha dichiarato. "Questo sforzo collaborativo conferma ancora una volta il nostro impegno per lo sviluppo di capacità integrate in grado di soddisfare l’evoluzione dei requisiti di mercato nei nuovi scenari operativi” ha aggiunto