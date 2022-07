Ucraina, incontro Erdogan-Putin il 5 agosto a Sochi

(Teleborsa) - Il presidente turcoincontrerà il presidente russoa Sochi il 5 agosto. A renderlo noto è la presidenza di Ankara. Erdogan intanto ha invitato Mosca e Kiev a mettere in pratica l'accordo trovato a Istanbul sui corridoi sicuri nel Mar Nero per l'esportazione di grano dai porti dell'Ucraina.Il patto, siglato sotto la supervisione delle Nazioni Unite di cui è parte anche Ankara, "allevierà la crisi alimentare globale" ha fatto sapere il presidente turco durante un'intervista alla tv di Stato turca Trt in cui ha affermato che il bombardamento russo al porto di Odessa, a meno di 24 ore dalla firma del, ha "rattristato" la Turchia. Sabato scorso, appena 12 ore la firma dell'intesa con Kiev sulle esportazioni del grano dai porti meridionali dell', la Russia aveva bombardatocon missili da crociera. Scenario che si è ripetuto anche oggi: le forze russe infatti hanno colpito ancora una volta la città portuale nel sud dell'Ucraina, nelle prime ore di questa mattina.Il presidente turco ha inoltre annunciato che la Turchia aumenterà l'importazione didall'. L'aumento delle importazioni da parte di Ankara nel settore energetico iraniano è stato deciso durante la recente visita di Erdogan a Teheran durante la quale il presidente iranianoha annunciato l'obiettivo di arrivare a un interscambio economico tra i due Paesi pari a 30 miliardi di dollari nel 2022.