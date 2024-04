FS, Ferraris: abbiamo il dovere della memoria

(Teleborsa) - "Come Ferrovie abbiamo l'onore e la responsabilità di gestire queste stazioni che sono luoghi di transito, di incontro e di gioia ma che purtroppo in passato sono stati luoghi di tragedie e di atrocità che non si devono più ripetere. Abbiamo il dovere della memoria e di essere parte attiva nel contribuire a aiutare la collettività a non cadere nell'indifferenza e a ricordare che purtroppo sono accadute determinate cose". Così l'amministratore delegato di Ferrovie del Gruppo FSa margine dell'inaugurazione delalla stazione diper ricordare oltre mille donne, uomini e bambini di religione ebraica che il 18 ottobre 1943 furono deportati da Roma verso il campo di Birkenau."Credo che oggi sia un'occasione anche per pensare a paesi come l'dove oggi si sta vivendo una tragedia immane e dove chi fa il mio mestiere, che ha la responsabilità delle ferrovie, si trova a dover fronteggiare situazioni che non sono quelle di tranquillità che stiamo vivendo ora ma situazioni di guerra e dove spesso le stazioni e le metropolitane diventano rifugi di protezione", ha aggiunto.