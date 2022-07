Prysmian: utile 1° semestre balza a 259 milioni, ricavi +12,5%

Prysmian

(Teleborsa) -ha chiuso il primo semestre con undi pertinenza degli azionisti della Capogruppodi euro rispetto ai 162 milioni del corrispondente periodo del 2021.sono ammontati asegnando unaescludendo il segmento Projects, in accelerazione nel secondo trimestre quando la variazione organica è stata del +13,5% rispetto al secondo trimestre del 2021. L’EBITDA è aumentato a 665 milioni (444 milioni nel primo semestre 2021) includendo oneri netti legati a riorganizzazioni aziendali, oneri netti non ricorrenti e altri oneri netti non operativi pari a 34 milioni. Il Risultato Operativo sale a 423 milioni rispetto a 278 milioni del primo semestre 2021.L’efficace gestione del capitale circolante netto, nonostante l’impatto derivante dall’incremento dei prezzi delle materie prime, ha consentito di generare negli ultimi dodici mesi un(escludendo l’esborso per acquisizioni pari a 19 milioni ed un introito per 57 milioni rinveniente principalmente da accordi transattivi raggiunti con controparti terze).a fine giugno 2022 ammontava a(2.387 milioni al 30 giugno 2021 e 1.760 milioni al 31 dicembre 2021).