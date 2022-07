Agcom: Italia riduce gap nel digitale, mercato mobile ancora concentrato

TIM

(Teleborsa) -e la conseguente accelerazione economicadelle risorse del, che registrano nel 2021 una, anche se i calo è inferiore al -4,8% registrato nel 2020. In lieve flessione anche gli(televisione, radio, quotidiani e periodici), dopo i risultati fortemente negativi che hanno contraddistinto il 2020, evidenzia dei, con unaad un valore di 11,4 miliardi di euro, anche se emerge ancota una riduzione di 800 milioni rispetto ai livelli pre-pandemia (2019).E' quanto emerso dalla relazione dellaal Parlamento presentata dal presidente, il quale sottolinea che "il dinamismo competitivo del settore resta elevato, sia per effetto dei processi di consolidamento tra operatori di medie dimensioni, sia in virtù dell'ingresso nella rete fissa di nuovi attori di rilevante peso economico quali PostePay, Iliad e Sky.Guardando al, l'Autorità per le comunicazioni segnala che si conferma, annoverando tre operatori -- con quote pressoché simili attorno al 30%. Va però osservato che nel corso del 2021, Vodafone e WINDTRE hanno perso qualche punto in favore die dei cosiddetti, che registrano complessivamente un aumento del fatturato dell'8,3% . Sul fisso invece si conferma il trend di crescita del traffico dati, che registra un +15,9%.Analizzando la diffusione dei, l'Authority per le comunicazioni segnala che gliresidenziali e affari hanno raggiunto, equivalenti a. In particolare il rapporto è pari a 24,4 linee per 100 abitanti per le connessioni superiori a 30 Mbit/s ed a 19,5 linee per 100 abitanti per velocità superiori a 100 Mbit/s. "Rimangono, come già evidenziato nelle precedenti relazioni annuali, significative differenze territoriali nella penetrazione di tali servizi", spiega l'AgCom, segnalando il persistere soprattutto di un divario fra Nord e Sud-Isole nell'accesso a questi servizi.Il Presidente dell'AgCom ha poi evidenziato che i "dati pubblicati ieri dalla Commissione Europea riferiti alldell’economia e della società – il cosiddetto– oltre a mostrare una grande accelerazione della digitalizzazione in Italia ci fannoper connettività tra i Paesi dell’Unione. Lo scorso anno eravamo al 23mo posto". Un risultato raggiunto grazie all'utilizzo dellanella quale WINDTRE ha creduto particolarmente.Guardando al, si registra un balzo dell'e-Commerce e l'ammontaresu scala mondiale dalle principali piattaforme -, Amazon,, Meta e- continua a crescere e raggiunge irispetto all'anno precedente e più del doppio rispetto al 2017). Persiste la tendenza ad " attuare strategie di differenziazione orizzontale e/o di integrazione verticale, che si traducono nella proposizione, in forma aggregata, di un'offerta sempre più vasta di servizi differenti" - sottolinea l'authority - e questo può "generare un vantaggio competitivo, in termini di quantità e varietà di dati acquisiti sugli individui che fruiscono dei servizi, difficilmente replicabile dai propri concorrenti.