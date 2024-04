Wall Street prudente nella settimana della Fed

McDonald’s

(Teleborsa) - La borsa di Wall Street avvia la prima seduta della settimana all'insegna della cautela in un'ottava concentrata sullae sul proseguimento della. La earning season prevede la pubblicazione, nei prossimi giorni, in particolare dei conti diA ciò si aggiungeranno i dati sul mercato del lavoro statunitense. Non sono attesi ritocchi sui tassi di interesse, da parte della banca centrale americana, ma l’attenzione andrà alle parole del numero uno, Jerome Powell, per capire le future mosse dell’istituto centrale in tema di politica monetaria.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un rialzo dello 0,29%; sulla stessa linea, lieve aumento per l', che si porta a 5.112 punti. Pressoché invariato il(+0,11%); sulla stessa linea, sui livelli della vigilia l'(+0,15%).