Si muove in territorio positivo il comparto telecomunicazioni in Italia (+3,08%), scambi in positivo per Inwit

(Teleborsa) - Molto positiva la giornata per l', che sorpassa l'in lieve salita, con un guadagno di 1 punti, dopo la chiusura di ieri a quota 292.Intanto ilguadagna il 3,08%, dopo un inizio di giornata a 8.011,2.Tra ledi Piazza Affari dell'indice telecomunicazioni, scambia in profit, che lievita del 3,10%.Buona performance per, che cresce del 2,64%.Tra le medie imprese quotate sul, rialzo marcato per, che tratta in utile del 2,61% sui valori precedenti.Tra le azioni del, apprezzabile rialzo per, in guadagno del 2,87% sui valori precedenti.Performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dell'1,24%.