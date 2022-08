Consob semplifica procedura approvazione prospetti

(Teleborsa) -per l'approvazione dei prospetti informativi da parte della Consobsono le due principali novità delle modifiche al Regolamento Emittenti approvate dalla Commissione con l'obiettivo di venire incontro alle esigenze del mercato.on gli operatori avviata nel 2021, spiega l'Authority, c'e' l'eliminazione della verifica preliminare sulla completezza della documentazione. Con l'entrata in vigore delle nuove regole (delibera 22423 del 28 luglio 2022 in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale) i procedimenti amministrativi saranno avviati sin dalla data di presentazione delle relative domande alla Consob. Soppressi anche i termini di durata massima dei procedimenti e di risposta alle richieste di integrazione al prospetto, allineando la tempistica alle disposizioni del Regolamento europeo in materia di prospetto. In accoglimento delle richieste provenienti dalla consultazione con il mercato sono stati ridotti i documenti da allegare alle bozze di prospetto.Confermata la possibilità per l'emittente e/o per l'offerente di sottoporre preliminarmente alla Consob questioni di particolare rilevanza riguardanti l'operazione di offerta pubblica o l'ammissione alle negoziazioni, per favorire la celerità dell'istruttoria. Introdotta, infine, la possibilità di redigere il prospetto in inglese, prevedendo la traduzione in italiano della sola nota di sintesi per le offerte svolte in tutto o in parte in Italia, o qualora sia chiesta l'ammissione alle negoziazioni nel mercato regolamentato italiano.