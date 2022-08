Decreto Aiuti bis: da cuneo fiscale a bonus 200 euro, Governo illustra bozza

(Teleborsa) -esentasse per i fringe benefit pronta a raddoppiare: secondo quanto si apprende, nel corso dell'incontro a Palazzo Chigi sul decreto Aiuti bis è stata accolta la proposta di Iv, che già in passato aveva presentato emendamenti in questo senso, per riportare il tetto dei benefit aziendali detassati dacome accaduto durante l'emergenza Covid.a partire dal primo luglio e fino alla fine dell'anno. E un anticipo di tre mesi dellacon gli assegni che aumenteranno del 2% a partire da ottobre. Anche questo farebbe parte dello schema dei nuovi interventi su lavoro e pensioni che saranno introdotti con il decreto aiuti bis, illustrato dal governo ai partiti. Nel corso dell'incontro non sarebbero state quantificate le risorse necessarie per i due interventi. Confermato che la decontribuzione riguarderà i redditi fino a 35mila euro."L'impianto del decreto è molto condivisibile e come Pd ci impegneremo a non presentare emendamenti per facilitarne la rapida conversione", afferma il senatoreresponsabile economico del Pd, al termine dell'incontro a Palazzo Chigi. "Le scelte più importanti raccolgono quello che avevamo chiesto come Pd: l'ulteriore taglioad alcune categorie escluse, la proroga degli aiuti per le famiglie, le imprese e gli enti locali e l'anticipo dell' indicizzazione delle pensioni. Abbiamo insistito molto anche sulle risorse per la sanità: l'emergenza Covid non è ancora terminata e il governo deve aiutare le regioni a gestire al meglio lo sforzo finanziario straordinario che stanno mettendo in campo anche nell'anno in corso"."SulUn miliardo ai lavoratori e 1,5 miliardi ai pensionati su 14,3 miliardi di manovra. Stiamo parlando di cifre assolutamente insufficienti ad affrontare il problema", ha detto il segretario della Cgilal termine dell'incontro al Mef sul dl aiuti. "Non ci siamo. Visto che il cdm non si è ancora riunito, chiediamo che affrontino in modo diverso questa situazione", ha aggiunto. "L'incontro non e' andato bene. Per quello che ci riguarda" l'intervento sul cuneo e sulle pensioni previsto nel dl aiuti bis "e' poco più di un'elemosina", ha detto il segretario generale della Uil Pierpaolo Bombardieri.