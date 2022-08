Moody's taglia outlook su rating banche, utilities e partecipate Stato

Intesa Sanpaolo

UniCredit

BPER

Banca Carige

Bnp Paribas

Banca Monte dei Paschi di Siena

Banco BPM

Banca Ifis

Hera

Acea

Italgas

Snam

Terna

A2A

Enel

Endesa

Eni

Poste Italiane

(Teleborsa) -di 14, 9ed altre società. Una decisione presa a seguito dell'analoga azione effettuata sul(Baaa3), in risposta al rischio di instabilità politica, ai dubbi sulla puntuale attuazione del PNRR e delle riforme e sulla tenuta dei conti pubblici.L'agenzia ha rivisto a negativo l'outlook su, confermando i rispettivi rating:, Mediocredito Trentino-Alto Adige, FCA Bank, Banca del Mezzogiorno - MCC, Cassa Centrale Banca, Cassa Centrale Raiffeisen, Cassa Depositi e Prestiti, Invitalia, Credit Agricole Italia, Credito Emiliano, e Mediobanca. Fra le banche,, oggi parte del GruppoRestano invariati invece i i giudizi su, Banca Sella Holding, BFF Bank ein considerazione del livello più basso del loro rating, che è quindi meno sensibile ad un taglio del rating sovrano.Tagliato l'outlook anche sua negativo:, Cdp Reti, 2i Rete Gas,e a controllataStessa decisone per alcune controllate statali come