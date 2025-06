Debole Piazza Affari insieme al resto dell'Europa

Leonardo

(Teleborsa) -, che continuano gli scambi sulla parità. Debole anche Piazza Affari chevede coinvolte oggi numerose big del principale paniere FTSE MIB che staccano il dividendo: tra cui,. E ancoraIn generale, gli occhi degli investitori restano puntati sulmentre attendono con preoccupazione una possibile ritorsione dell’Iran contro gli attacchi statunitensi ai suoi siti nucleari.Sul fronte macroeconomico, la giornata odierna è ricca di, con i PMI manifatturiero e servizi.L'continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,18%. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,41%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 74,49 dollari per barile.Sui livelli della vigilia lo, che si mantiene a +94 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,45%.sostanzialmente invariato, che riporta un moderato -0,12%, resta vicino alla parità(-0,13%), e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,30%. Sessione debole per il listino milanese, che scambia con un calo dello 0,58% sul; sulla stessa linea, in lieve calo il, che continua la giornata sotto la parità a 41.397 punti.sulla fiammata dei prezzi del greggio: gli operatori temono un'escalation del conflitto, con il possibile blocco dello Stretto di Hormuz, snodo cruciale per il commercio globale di petrolio e soprattutto di gas naturale.sale timidamente dello 0,12%: prima dell'avvio del mercato il gruppo ha annunciato la firma dell'accordo con i fondi Alternative Credit di Ares Management per la cessione del 20% di Plenitude , per un prezzo di acquisto di circa 2 miliardi di euro.Qualche acquisto selettivo interessache sale dello 0,7%.avanza dello 0,6% edello 0,2%.I più forti ribassi si verificano su, che continua la seduta con -2,00%.Preda dei venditori, con un decremento dell'1,81%: Antonio Filosa che assume oggi il ruolo di Chief Executive Officer di Stellantis ha annunciato, con effetto immediato, il suo nuovo Leadership Team (SLT).Si concentrano le vendite su, che soffre un calo dell'1,64%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -1,46%.Tra i(+2,61%),(+0,99%),(+0,84%) e(+0,82%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -2,01%.Vendite su, che registra un ribasso dell'1,88%.Seduta negativa per, che mostra una perdita dell'1,51%.