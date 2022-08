Deliveroo allarga la perdita nel primo semestre. Esce dai Paesi Bassi

Deliveroo

(Teleborsa) -ha registrato un(GTV, il totale pagato dai consumatori con l'esclusione delle mance) in crescita del 7% a 3.558 milioni di sterline nel. Isono aumentati del 12% a 1.013 milioni di sterline, aumentando più del GTV grazie alla crescita dei ricavi da commissioni e delle tariffe dei consumatori, e un maggiore contributo della pubblicità man mano che questo flusso di entrate inizia a crescere.Il(in % di GTV) è stato dell'8,5%, in aumento dal 7,8% del primo semestre 2021. L'ha registrato una perdita di 68 milioni di sterline, rispetto a -26 milioni nello stesso periodo dello scorso anno."Finora nel 2022, abbiamo fatto buoni progressi per realizzare il nostro piano per la profittabilità, nonostante ledurante il periodo - ha commentato il CEO Will Shu - Siamo fiduciosi che dal secondo semestre del 2022 in poi vedremo ulteriori crescite grazie alle azioni già intraprese, nonché i benefici che derivano dalle nuove iniziative".La società britannica di food delivery haper l'esercizio 2022, fornita il 18 luglio 2022: la crescita di GTV dovrebbe essere compresa tra il 4 e il 12% (in valuta costante); il margine EBITDA rettificato (in % di GTV) è previsto nell'intervallo tra -1,5% e -1,8%.Tra le altre cose annunciate, ci sono ilfino a 75 milioni di sterline per mitigare la diluizione dei piani di compensazione azionari e l'avvio delle consultazioni sulla, rispecchiando l'approccio rigoroso della società all'allocazione del capitale (i Paesi Bassi rappresentavano l'1% del GTV del Gruppo nel primo semestre 2022)."Deliveroo prevede che il processo di consultazione con le parti interessate inizierà ad agosto e sta lavorando verso una data potenziale per l'ultimo giorno delle operazioni nei Paesi Bassi verso la fine di", si legge nella nota sui conti.