Aquafil, downgrade a Hold da Kepler Cheuvreux con scarsa visibilità che persiste

(Teleborsa) - Kepler Cheuvreux ha abbassato a 1,80 euro
per azione (dai precedenti 2,00 euro) il target price
su Aquafil
, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nella produzione e trasformazione di fibre sintetiche e naturali, peggiorando anche la raccomandazione
sul titolo a "Hold
" da "Buy".
Gli analisti scrivono che Aquafil ha registrato risultati piuttosto deludenti
, nonostante un solido miglioramento del margine EBITDA (+130 punti base su base annua), sostenuto dai prezzi più bassi delle materie prime. I volumi sono rimbalzati di circa il 7% nel trimestre (+4% nei 9 mesi), sebbene a fronte di una base di confronto molto favorevole, mentre la generazione di flussi di cassa è rimasta debole, con un indebitamento netto in aumento a 227 milioni di euro dai 219 milioni di euro del primo semestre, principalmente a causa del continuo assorbimento strutturale del capitale circolante.
Dato il debole contesto della domanda e i persistenti deflussi di cassa, Aquafil ha rivisto al ribasso i suoi obiettivi per l'esercizio 2025, riducendo la guidance sull'EBITDA da 80-87 milioni di euro a 70 milioni di euro (riduzione di circa il 15%) e aumentando l'obiettivo di PFN a 208-212 milioni di euro (aumento di circa l'11%). Il downgrade riflette principalmente i minori volumi in diverse regioni e segmenti
.
Kepler ha rivisto le stime di conseguenza, allineando l'EBITDA per l'esercizio 2025 a 70 milioni di euro e posizionandosi leggermente al di sopra dell'indebitamento netto a 214 milioni di euro (3,1x indebitamento netto/EBITDA). "Date le stime al ribasso, la limitata visibilità sulla ripresa del mercato e la persistente debolezza nella generazione di cassa
, abbiamo ridotto il nostro TP e declassato il nostro rating", si legge nella ricerca.