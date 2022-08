USA, firmato il Chips Act. Biden: futuro industria chip sarà in America

Qualcomm

(Teleborsa) - Ilè ", una legge di cui il popolo americano può essere orgoglioso". Lo ha detto il presidente statunitense, firmando il disegno di legge bipartisan che fornirà 52,7 miliardi di dollari di sussidi per la produzione e la ricerca di semiconduttori statunitensi. "Il", ha sottolineato Biden durante l'evento, che ha visto la partecipazione degli amministratori delegati di Micron, Intel, Lockheed Martin, HP e Advanced Micro Devices, oltre ai governatori della Pennsylvania e Illinois, i sindaci di Detroit, Cleveland e Salt Lake City.La Casa Bianca ha detto che l'approvazione del disegno di legge stava. Ha fatto notare chelunedì ha accettato di acquistare ulteriori 4,2 miliardi di dollari in semiconduttori dalla fabbrica di New York di, portando il suo impegno totale a 7,4 miliardi di dollari in acquisti fino al 2028.Nella giornata di ieri, in contemporanea all'annuncio di Biden,ha annunciato un, che dovrebbe aumentare la quota di mercato degli Stati Uniti dal 2% al 10%. L'investimento è stato pianificato con "sovvenzioni anticipate" dal Chips and Science Act."Guardano alla Cina, al Giappone, alla Corea del Sud, all'Unione Europea si può notare che fanno tutti investimenti storici di miliardi di dollari per attirare le imprese nei loro paesi per produrre questi chip - ha detto Biden - Ma questi leader del settore vedono anche chee sta aprendo la strada"."Sfortunatamente, ora produciamo lo zero percento di questi chip avanzati - ha ammesso - E anche la Cina sta cercando di anticiparci nella produzione di questi sofisticati chip". "sugli affari statunitensi contro questo disegno di legge - ha aggiunto - Gli Stati Uniti devono guidare il mondo nella produzione di questi chip avanzati. Questa legge farà esattamente questo".