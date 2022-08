Inflazione USA in frenata non convince la Fed: "Presto per cantare vittoria"

(Teleborsa) -, rispetto al picco assoluto del 9,1% toccato nel mese di giugno, ma la crescita dei prezzi, anche così, risulta la più alta degli ultimi 50 anni e costringerà la Fed a nuovi rialzi dei tassi di interesse per raffreddarne la crescita.Il dato però,, che probabilmente a settembre si limiterà ad unanziché di 75 punti come fatto in precedenza. Ma cosa ne pensano i membri della banca centrale?Il presidente della Fed di Chicago Charles Evans ha parlato di una lettura "positiva" , ma ha ammesso che l'inflazione è ancora "inaccettabilmente" alta ed ha indicato che la Fed dovrà ancora aumentare i tassi di interesse al. Dal momento che i tassi di interesse sono attualmente al 2,25-2,50%, ciò implica che basterebbe un aumento di 100 punti da qui a dicembre, di cui 50 punti già attesi per la riunione di settembre.Anche il presidente della Fed di Minneapolisha avvertito che la banca centrale statunitense è ancoraed ha una linea più austera di Evans, prospettando un aumento die tassi al 3,9% entro la fine dell'anno ed al 4,4% entro la fine del 2023.Gli fa eco la "collega" della Fed di San Francisco, che non esclude un altroa settembre. "e non vicino al nostro obiettivo di stabilità dei prezzi", commenta la banchiera in una intervista al Financial Times.