Robinhood deve affrontare accuse manipolazione di mercato per meme stock

Robinhood

Robinhood Markets

(Teleborsa) -, popolare app per piccoli investitori e società quotata al Nasdaq, devedello scorso anno, secondo quanto stabilito da un giudice statunitense. Un giudice di Miami ha affermato che gli investitori in GameStop, AMC Entertainment e altri sette titoli possono procedere con una, sostenendo che le restrizioni hanno aumentato artificialmente l'offerta di azioni, secondo il provvedimento visto da Reuters.Per meme stock mania si intende quel periodo i cui GameStop, AMC Entertainment e altre società che sono state spinte a rialzi a tre cifre dagli acquisti di investitori retail che si coordinavano online. Robinhoodazionari nel gennaio 2021.Migliora l'andamento di, che si attesta a 10,61, con. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 11,07 e successiva a 11,77. Supporto a 10,38.