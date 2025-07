Giorgetti: crescita solida, da Governo serietà e responsabilità su conti pubblici

(Teleborsa) - L'economia italiana conferma un "pL'occupazione continua a rafforzarsi, con oltre 140.000 nuovi occupati nel primo trimestre dell'anno e un tasso di disoccupazione sceso intorno al 6%". Così il ministro dell'Economia, Giancarlo Giorgetti, intervenendo all'assemblea annuale dell'Ania. "L'inflazione si mantiene stabilmente sotto controllo, al di sotto del 2%,eficit pubblico è in progressiva riduzione, previsto al 3,3% del Pil nel 2025, con un percorso di graduale discesa nei prossimi anni".In uno scenario globale caratterizzato da una "marcata incertezza" l'Italia deve affrontarome calo demografico e contestuale allungamento delle aspettative di vita, che tuttavia"Il Governo - ha sottolineato -"Le sfide ambiziose che siamo chiamati ad affrontare richiedono investimenti di vasta portata e di lungo termine. Dati i vincoli di bilancio attuali, le sole risorse pubbliche non sono sufficienti a coprire tale fabbisogno, in Italia come in Europa. È pertanto il risparmio privato che deve confermare anche in questa occasione il suo ruolo di bene strategico fondamentale, che deve essere"È nostro compito pertanto assicurare le precondizioni che permettano l'efficiente ed efficace funzionamento dell'ecosistema finanziario, nelle sue vari componenti: il settore bancario e assicurativo, la finanza di mercato, il settore previdenziale - ha aggiunto - è attraverso queste componenti che il risparmio privato può effettivamente mettersi al servizio e a supportoLa previdenza complementare "". L'adesione alle forme previdenziali integrative "è cresciuta costantemente, ma è lontana dai livelli riscontrabili in altri Paesi e, soprattutto, dai livelli necessari per garantire efficacemente i lavoratori"."Affinché il sistema possa svolgere appien- ha detto - occorre un insieme organico di misure che ne rafforzi la diffusione, l'equità e l'efficacia". Il sistema appare attualmente caratterizzato da "una capacità di apportare capitali alle imprese domestiche (in particolar modo quelle non quotate) che presenta margini di miglioramento - aggiunto Giorgetti -, sebbene in costante aumento, non sono ancora in linea con quelli di altri ordinamenti, nonostante un favorevole trattamento fiscale; rendimenti che, in media, non sempre si discostano significativamente da quelli conseguiti optando per il mantenimento del Tfr in azienda o destinandolo all'Inps. Risponderebbe all'interesse dei singoli e a quello generale un sistema di previdenza complementare maggiormente sviluppato che,Secondo Giorgetti "misure idonee a modernizzare e rendere più competitivo ili: miglioramento dei meccanismi di adesione; incentivi all'incremento della contribuzione, che non necessariamente comportinoSull'assistenza sanitaria il Governovestendo con determinazione per garantire l'efficienza e la qualità di un sistema sempre più chiamato a rispondere a bisogni complessi". L'invecchiamento della popolazione "porterà a un aumento esponenziale dei bisogni di assistenza per le persone non autosufficienti". Pertanto, per affrontare il problema "occorre arrivare in tempi rapidi a garantire l'unitarietà dell'accesso attraverso la standardizzazione della nozione di non autosufficienza", dice il Ministro spiegando che "Occorrerà inoltre effettuare al più presto il censimento delle prestazioni assistenziali, con l'obiettivo di riordinare l'intervento pubblico per affrontare con successo le sfide che ci attendono è fondamentale anche rafforzare la collaborazione tra il pubblico, l'offerta di prestazioni private e le forme di sanità integrative, creando sinergie in grado di ampliare l'accesso,